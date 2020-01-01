В Турции рестораны отелей будут сообщать туристам о составе блюд

| Фото: admhmansy.ru | Фото: admhmansy.ru

В Турции отели будут обязаны указывать все основные ингредиенты блюд и подаваемых напитков, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда. При подаче алкогольных напитков, например, коктейлей, необходимо отметить присутствие в их составе этилового спирта и всех ингредиентов.

В Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) объяснили, что для каждого блюда будет подготовлена информация о его названии, составе, калорийности, сроке годности и ингредиентах, способных вызвать аллергию или непереносимость.

В частности, представители турбизнеса указали группы продуктов, о которых они будут предупреждать туристов отдельно:

— Глютеносодержащие зерновые культуры: пшеница, рожь, ячмень, овес или их гибридные виды и продукты их переработки.

—Ракообразные и их продукты

—Яйца и яичные продукты

—Рыба и рыбные продукты

—Арахис и продукты из арахиса

—Соя и соевые продукты

—Молоко и молочные продукты, включая лактозу

—Плоды с твердой оболочкой: миндаль, фундук, грецкий орех, орех кешью, пекан, бразильский орех, фисташка, орех макадамия

—Сельдерей и продукты из сельдерея

—Горчица и горчичные продукты

—кунжут (семена) и продукты переработки

—Диоксид серы и сульфиты

—Люпин и продукты люпина

—Моллюски и их продукты

Как отмечают в TÜROB, информация по аллергенам должна быть заметной, так что отелям рекомендуется в зоне буфета или на "шведском столе", размещать специальные плакаты, которые должны привлекать внимание. Состав должен быть указан на разных языках, при этом турецкий является обязательным.