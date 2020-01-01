Склад с макулатурой тушили на Воронинских горках в Тюмени

На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли склада | Фото: 72.mchs.gov.ru На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли склада | Фото: 72.mchs.gov.ru

Склад с макулатурой площадью 1 тыс. кв. м по кровле, расположенный по ул. Воронинские горки, 176, тушили тюменские пожарные вечером 19 января, сообщает областное управление МЧС России.

Вызов поступил в 20 часов 12 минут. На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли склада размерами 300 х 48.

83 человека тушили пожар на складе макулатуры на Воронинских горках. | Фото: 72.mchs.gov.ru 83 человека тушили пожар на складе макулатуры на Воронинских горках. | Фото: 72.mchs.gov.ru

На месте ЧП работали 32 единицы техники и 83 человека, из них от МЧС 68 человек и 24 единицы техники.

Организовано два участка тушения пожара, создан штаб пожаротушения. | Фото: 72.mchs.gov.ru Организовано два участка тушения пожара, создан штаб пожаротушения. | Фото: 72.mchs.gov.ru

По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Подробности уточняются.