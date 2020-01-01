Фельдшер из Ишима принял роды в машине скорой

| Фото: ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г. Ишим) | Фото: ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г. Ишим)

Роды в машине скорой помощи принял у жительницы с. Армизонское фельдшер Алексей Нуртдинов ночью 14 января, сообщает пресс-служба Областной больницы № 4 Ишима.

До Ишима оставались считанные километры, когда у женщины со сроком беременности 39 недель начались стремительные роды. Времени у фельдшера хватило лишь на то, чтобы развернуть разовые пакеты на такой случай, надеть стерильные маску и перчатки.

"Несмотря на то, что за плечами уже 12 лет стажа и накопленного опыта, я не совсем был готов принимать роды в одиночку, - делится Алексей. - Ранее, когда я работал в Тюмени, уже становился дважды участником родов. Тогда все это проходило под контролем врача, я был лишь помощником. Сейчас же мне катастрофически не хватало рук, но выбора не было. Все прошло хорошо".

Родилась девочка весом 2 кг 630 гр., и мама, и малышка чувствуют себя хорошо и вскоре были выписаны из перинатального центра Ишима.

29 декабря в подобной ситуации оказался коллега Алексея – фельдшер скорой помощи Армизонской районной больницы Евгений Сироткин. Он также в машине принял роды, у женщины родился пятый ребенок.