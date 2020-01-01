"РН-Уватнефтегаз" подарил музыкальную студию жителям Уватского района

| Фото: РН-Уватнефтегаз | Фото: РН-Уватнефтегаз

Музыкальная студия начала работу в Увате благодаря поддержке ООО "РН-Уватнефтегаз". Возможность заниматься творчеством и записывать музыкальные произведения собственного сочинения на самой современной аппаратуре появилась у жителей Уватского района как подарок на 95-летие муниципалитета.

Студия станет структурным подразделением Центра досуга и культуры Уватского района. Первыми сыграть здесь инструментальный перфоманс во время церемонии открытия смогли воспитанники колледжа искусств Тюменского государственного института культуры (ТГИК).

Глава администрации муниципалитета Сергей Путмин поблагодарил нефтяную компанию за такой сюрприз и отметил, что на Уватской земле, как и везде, есть люди, которые стремятся к искусству.

Директор колледжа искусств Тюменского государственного института культуры Наталья Семешко поздравила жителей Увата с таким прекрасным подарком к юбилею. Она высоко оценила уровень инструментов, представленных в студии, и пожелала району новых творческих проектов и коллективов, которые будут радовать уватцев.

Генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" Николай Сюткин, передавая ключи от новой студии Сергею Путмину на праздновании юбилея района в Туртасе, отметил, что поддержка социальных проектов Уватского района – один из ключевых приоритетов предприятия в рамках реализации программы благотворительности. "Мы ежегодно направляем средства на развитие инфраструктуры и благоустройство территории района, сохранение культуры коренных народов, поддержку ветеранов, развитие культуры и спорта. Убежден, студия, оснащенная современной музыкальной аппаратурой, будет способствовать повышению интереса к музыкальной культуре и, может быть, откроет новые таланты!", - сказал Николай Сюткин.

По словам директора районного Центра досуга и культуры Андрея Маренина, в студии смогут заниматься все желающие, вне зависимости от возраста. В основе учреждения – инструменты классической вокальной инструментальной группы: барабанные установки, бас-гитары, электрогитары, клавишные. Приобретены электронные аккордеон и скрипка.

"Перечень инструментов позволяет реализовать способности разных направлений, как классики и рока, так и субкультур. Есть много цифрового оборудования, диджейский пульт, электронная барабанная установка, электронная перкуссия. Звукозаписывающая аппаратура, звукоизоляция – все сделано по последнему слову техники", - отметил Андрей Маренин.

С 20 января в студии начнется месячник открытых дверей – уватцев будут знакомить с возможностями музыкальной студии. Расписание работы опубликуют на сайте муниципального Центра досуга и культуры.

Один из первых посетителей, воспитанник детской школы искусств Уватского района по классу фортепиано Алексей уже опробовал клавишные. Он сыграл заглавную композицию из популярного фильма "Пираты Карибского моря: проклятие Черной жемчужины". По словам юноши, не везде в подобных профильных учреждениях ему доводилось слышать такой хороший звук. Он надеется, что в новой студии сможет записывать произведения собственного сочинения.

Дарья Казакова