За долг по алиментам тюменца отправили под арест

| Фото: ФССП России во Вконтакте | Фото: ФССП России во Вконтакте

Десять суток административного ареста получил тюменец за неуплату алиментов на содержание своего пятилетнего ребенка, сообщает областная служба судебных приставов. Долг составил более 120 тыс. рублей.

После развода мужчина по решению суда был обязан выплачивать одну четвертую заработка и иных видов дохода , однако от исполнения своих обязательств он уклонялся и официально не был трудоустроен, отметили в ФСПП Тюменской области.

Нерадивого отца ограничили в праве выезда за пределы РФ. Мужчине также были направлены извещения о явке к судебному приставу, но он их игнорировал. В отделение службы тюменца пришлось доставить принудительно.

Свое неучастие в жизни сына тюменец объяснил тем, что строит новые отношения, планирует снова жениться, а вот про алиментные обязательства своей избраннице пока не рассказал.

Судья вынес решение о назначении должнику ареста сроком на десять суток, отбывать которые он отправился прямо из зала суда. В случае невыплаты алиментов мужчина будет привлечен уже к уголовной ответственности.