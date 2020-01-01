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Российские хоккеисты сыграют с командой Дании на юношеских Олимпийских играх

Спорт, 19:32 20 января 2020

федерация хоккея России | Фото: федерация хоккея России

Сборная России по хоккею проведет второй матч группового этапа III зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне 20 января, сообщает федерация хоккея России.

Соперником россиян станет команда Дании. Сборная России в стартовом матче юношеской Олимпиады со счетом 6:2 переиграла канадцев. Дубли на свой счет записали нападающие Матвей Мичков и Вячеслав Малов, еще по одному голу у Руслана Газизова и Ильи Квочко. Команда Дании в своем первом матче со счетом 0:6 проиграла сборной Канады.

Накануне у российской сборной был не игровой день – утром у команды была прогулка, днем - ледовая тренировка.

"Мы настраиваемся на датчан, как на серьезного соперника. Ни в коем случае не должно быть никакого деления – сильный противник или слабый, на всех необходимо настраиваться, как на тех же канадцев, только так мы добьемся успеха," — отметил вратарь юниорской сборной U16 Сергей Иванов.

Встреча Россия-Дания начнется в 18 часов по тюменскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Матч-ТВ".

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# Олимпийские игры , хоккей

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