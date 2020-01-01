В Тюмени усилили контроль за вывозом снега со дворов

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

После осадков управляющие компании должны в короткий срок очистить от снега подходы к подъездам, к контейнерным площадкам, тротуары и крыши, внутриквартальные проезды. Наледь (сосульки) на крышах должна быть убрана в течение трех часов, а место возможного их падения немедленно огорожено сигнальной лентой с размещением предупреждающего объявления, сообщает администрация Тюмени.

В зависимости от количества выпавших осадков на вывоз снега со дворов на полигоны отводится от 7 до 14 суток.

В управах административных округов усилен ежедневный контроль за вывозом снега с дворовых территорий. Квартальные осматривают территории имущественных комплексов, фотографируют сугробы и привлекают нарушителей к административной ответственности.

С 13 по 17 января квартальные службы заказчика по благоустройству Восточного административного округа сделали 16 замечаний хозяйствующим организациям.

За непринятие мер по уборке снега на объектах благоустройства в отношении управляющих компаний, собственников нежилых помещений и подрядных организаций возбуждено десять производств, направлено столько же извещений. В административную комиссию ВАО было передано два протокола.

В Центральном административном округе с 13 по 19 января инженеры имущественных комплексов выявили 24 замечания по текущему содержанию территорий. Управляющие организации получили 15 протоколов, и еще в адрес девяти направлены извещения.

В Ленинском административном округе за неделю выявлено 19 замечаний, составлено восемь протоколов на недобросовестные организации, направлено 11 извещений.

При проблемах с вывозом снега жители могут сообщить об этом квартальному или на портал "Тюмень – наш дом" в рубрику "Текущее содержание дворовой территории".