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Преподаватели опорного вуза участвуют в спартакиаде в Новосибирске

Спорт, 13:37 21 января 2020

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Сотрудники Тюменского индустриального университета примут участие в 56-й спартакиаде преподавателей, научных работников и сотрудников высших учебных заведений "Дружба-2020", сообщает пресс-служба вуза.

Соревнования пройдут в Новосибирском государственном техническом университете с 27 по 30 января. Ежегодную спартакиаду принимают по очереди ведущие вузы Урала и Сибири. Нынешние состязания посвящены 70-летию образования НГТУ НЭТИ и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В программе спартакиады предусмотрены соревнования по лыжным гонкам, волейболу, бадминтону, настольному теннису, плаванию. Вне зачета пройдут турниры по шахматам и боулингу на Кубок ректора НГТУ НЭТИ.

В спартакиаде, помимо принимающего вуза, участвуют Курганский государственный университет, Томский политехнический университет, Уральский Федеральный университет, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Челябинский государственный университет.

От Тюменского индустриального университета профессорско-преподавательский состав выступит настольном теннисе, бадминтоне и плавании.

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# преподаватели , спартакиада , ТИУ

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