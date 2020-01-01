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В Тюмени приставы помогли пенсионерке вернуть зарплату

Происшествия, 13:59 21 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 тыс. рублей помогли вернуть пенсионерке судебные приставы в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

62-летняя жительница Тюмени устроилась к индивидуальному предпринимателю продавцом женской одежды. По истечении года, работодатель не продлила истекший трудовой договор и перестала выплачивать пожилой женщине зарплату. Доверчивая пенсионерка продолжала исполнять свои обязанности на протяжении полугода, но зарплаты так и не получила. Женщина обратилась в суд, который удовлетворил требования истца.

Судебный пристав уведомил предпринимателя о возбуждении исполнительного производства. В ходе исполнительных действий, взыскания были обращены на расчетный счет организации-должника, куда поступают денежные средства от продаж. На сегодняшний день работодатель оплатила своему бывшему продавцу задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор. Всего 102 тыс. рублей.

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# долги , долги по зарплате , пенсионерка , судебные приставы

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