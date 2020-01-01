Фотоальбом "Древние миры Сибири" презентуют в Тюмени

| Фото: "Библиотеки города Тюмени" во ВКонтакте | Фото: "Библиотеки города Тюмени" во ВКонтакте

Презентация нового фотоальбома "Древние миры Сибири" начнется в арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51) 24 января в 17 часов. Ее проведут авторы - член Союза писателей России Александр Новопашин, члены Союза художников России Минсалим Тимергазеев и Ирина Вишнякова, сообщает библиотека.

В издании, посвященном юбилею сказки Петра Ершова "Конек-горбунок", содержится более ста стихотворений, каждое из которых проиллюстрировано фотографиями изделий художественной резьбы по кости тобольских и сибирских мастеров.

Гости презентации услышат стихи и полюбуются миниатюрами мастеров-косторезов на специально организованной выставке. Каждый из почетных гостей мероприятия поделится своими мыслями и воспоминаниями о сотрудничестве от появления задумки альбома до момента ее реализации.

Мероприятие будет интересно читателям разного возраста, любителям искусства, поэзии, мифов и легенд народов Севера, представленных в художественном слове и резной кости. Вход свободный. (0+).