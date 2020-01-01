Азам программирования обучаются новотарманские школьники в "Мобильном кванториуме"

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Осваивают азы программирования, учатся пользоваться 3D-ручками и управлять квадрокоптерами ученики среднего звена Новотарманской школы, которая включилась в проект "Мобильный кванториум", сообщает администрация Тюменского района.

Мобильный технопарк - это передвижная станция, на которой проводится обучение детей пятых-шестых классов на уроках технологии и дополнительного образования, рассказал руководитель проекта Алексей Десятов. Задача проекта - ознакомить детей с новыми технологиями, научить основам программирования.

"Занятия проходят по направлениям, связанным с робототехникой, аэро- и геоквантумом, промробом, промдизайном и хай-тек. Эти же направления реализуются в рамках допобразования, но уже более углубленно, - сказал он. - А если ребенок и в дальнейшем захочет развиваться в этом направлении, дополнительно сможет обратиться к нам и получить дистанционное обучение от наших педагогов".

По словам директора Новотарманской школы Ольги Мякининой, дети приступили к занятиям с увлечением. Больше всего, говорят педагоги, ребятам нравится работать с квадрокоптерами и 3D-ручками.

"Сегодня участникам "Кванториума" доступна техника направления аэроквантум - квадрокоптеры и другие беспилотные летательные аппараты, которыми дети учатся управлять. Здесь есть оборудование по направлению геоквантум, освоение которой связано с такими науками, как география, геометрия, геология... На первоначальном этапе ребятам предстоит освоить создание растровых и векторных изображений, с помощью цифровых фотоаппаратов научиться создавать 3D-туры и 3D-панорамы. Ребята смогут ориентироваться на местности посредством современных GPS- навигаторов, создавать план помещения с помощью лазерных линеек и строить на основе снятых данных 3D-модели помещений", - отметил преподаватель детского технопарка "Кванториум" Ярослав Попов.

Возможность принять участие в проекте есть не только юных жителей пос. Новотарманский, но и у учащихся филиалов школы. Так, в очередных занятиях с "Мобильным "Кванториумом" познакомились школьники из Салаирки.

Всего в необычных уроках технологии принимают участие около 150 детей, в рамках дополнительного образования - еще до 60 школьников Тюменского района. В 2021 году количество мобильных станций планируется увеличить и привлечь к занятиям больше школьников.