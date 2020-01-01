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Областной отборочный тур Дельфийских игр стартовал в Тюмени

Общество, 19:18 21 января 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Областной отборочный тур девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России стартовал в Тюмени 21 января. Принять участие в нем молодые дарования региона могут до 1 февраля, сообщает областной департамент культуры.

Просмотры на отборочном туре пройдут по нескольким номинациям. В их числе - художественное чтение, фортепиано, флейта, саксофон, аккордеон, балалайка, домра, ансамблевое народное пение, сольное народное пение, эстрадное пение, современная хореография, народный танец и другие.

Победители регионального этапа игр станут кандидатами в состав сборной команды от Тюменской области для участия во Всероссийском этапе, который пройдет с 24 по 29 апреля в Омске.

Молодежные Дельфийские игры России проводят для выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи, их просвещения, эстетического и патриотического воспитания, укрепления единого культурного пространства страны, развития событийного туризма и волонтерского движения. В 2020 году соревнования посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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# Дельфийские игры

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