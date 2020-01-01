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Названы самые популярные в России подержанные иномарки

Общество, 17:38 21 января 2020

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Ford Focus стал самой продаваемой иномаркой на вторичном рынке в России в 2019 году, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".

За год россияне купили 133 тыс. машин этой модели, что на 3,3 процента меньше аналогичного показателя в 2018-м. Затем идут Hyundai Solaris (109 тысяч экземпляров) и Toyota Corolla (103,7 тысячи).

Кроме того, в рейтинг наиболее популярных иномарок с пробегом вошли KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.

Всего за прошлый год в России купили примерно 4 млн подержанных легковых автомобилей иностранных марок.

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# автомобили , Автостат

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