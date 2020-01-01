Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе не превышает эпидемического порога

| Фото: пресс-служба областной больницы №4 | Фото: пресс-служба областной больницы №4

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе за период с 13 по 19 января не превысила эпидемического порога, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.

В рамках лабораторного мониторинга за неделю были выявлены вирусы негриппозной этиологии - РС-вирусы, риновирусы, парагрипп, а также вирусы гриппа В и А (H1N1).

Специалисты также ведут мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа птиц. Положительных проб при исследовании биоматериала от людей и домашней птицы на наличие вируса не было.

Медики напоминают, что грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до двух суток. Главные симптомы заболевания - повышение температуры тела до 38-40 градусов, озноб, головная и мышечные боли, боль в глазных яблоках, сухой болезненный кашель. При первых признаках необходимо незамедлительно вызвать врача.

Для профилактики ОРВИ и гриппа тюменцам рекомендуют чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными ОРВИ. При посещении больниц и поликлиник важно пользоваться одноразовыми масками.