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Тюменский театр кукол готовит премьеру "Пузырь, Соломинка и Лапоть"

Общество, 16:26 22 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Премьерный спектакль "Пузырь, Соломинка и Лапоть" представят в Тюменском театре кукол 15 февраля.

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, режиссер Сергей Кузин создал постановку по мотивам русской народной сказки.

"Рак с Лисой наперегонки бегают. Воробей, Мышь и Блин в одном доме живут, дрова рубят, печь топят, кашу варят, хозяйством занимаются, а Пузырь, Соломинка и Лапоть в далекий лес грибы собирать отправляются. И чего только с ними со всеми в сказке ни случается, но все хорошо кончается. И не скучно все, а весело – с музыкой, балалайкой, песнями и танцами…", - анонсирует театр.

Спектакль рекомендован зрителям старше трех лет. Повторы премьеры пройдут 16 и 22 февраля.

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# Тюменский театр кукол

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