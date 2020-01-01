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В театре "Наш" пройдут показы детской школы актерского мастерства

Общество, 08:36 23 января 2020

ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Детская школа актерского мастерства молодежного театра "Наш" представит отчетные показы во Дворце "Пионер" 26 января, сообщает пресс-служба "Пионера".

Первый показ пародийного жанра начнется в 14 часов. Его подготовили воспитанники старшая группы (четвертый год обучения).

Второй показ по сценической речи в 18 часов представят ребята третьего года обучения. Ребята покажут этюды, отрывки из пьес в диалоговом формате.

Вход свободный, возраст 6+.

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# актерское мастерство , молодежный театр , талантливые дети , творчество

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