В театре "Наш" пройдут показы детской школы актерского мастерства

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Детская школа актерского мастерства молодежного театра "Наш" представит отчетные показы во Дворце "Пионер" 26 января, сообщает пресс-служба "Пионера".

Первый показ пародийного жанра начнется в 14 часов. Его подготовили воспитанники старшая группы (четвертый год обучения).

Второй показ по сценической речи в 18 часов представят ребята третьего года обучения. Ребята покажут этюды, отрывки из пьес в диалоговом формате.

Вход свободный, возраст 6+.