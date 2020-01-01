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Тюменские студенты сыграли в "Анатомию власти"

Общество, 17:43 22 января 2020

тюменское отделение «Молодой Гвардии» | Фото: тюменское отделение «Молодой Гвардии»

Второй сезон проекта "Анатомия власти" стартовал 21 января, сообщает тюменское отделение "Молодой Гвардии". Первые уроки провели для учащихся Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства.

В течение часа студенты сражались за политическое первенство и поощрительные призы в настольной игре "Анатомия власти". Задача игроков - набрать наибольшее количество голосов - политкоинов с помощь ответов на вопросы. Игровое поле представляет собой карту юга Тюменской области, поделенную на 27 частей, 22 района и пять городов.

Игра создана таким образом, что равное значение имеют как знания и правовая подкованность, так и умение выстраивать эффективную стратегию. Такие уроки будут проходить в течение месяца в школах и учебных заведениях среднего профессионального образования. Расписание уроков и другую полезную информацию можно найти в группе проекта во ВКонтакте.

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# Молодая гвардия

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