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Первые автобусы на газомоторном топливе вышли на линию на Ямале

Общество, 09:49 24 января 2020

правительство ЯНАО | Фото: правительство ЯНАО

11 новых автобусов на газомоторном топливе вышли на линии в Новом Уренгое, сообщает правительство ЯНАО.

Для города это первый опыт эксплуатации техники на газу. Кроме обновления автопарка планируется построить специальный ангар для хранения транспорта и развивать инфраструктуру газозаправочной сети. На Ямале проект по переводу общественного пассажирского транспорта реализуется с 2018 года.

В 2020 году планируется закупить автобусы междугородного класса, чтобы обновить маршруты в отдаленные районы Коротчаево и Лимбяяха: пять междугородних автобусов и три автобуса малого класса для маршрутов внутри районов. Автобусы будут оборудованы для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.

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# автобусы , Новый Уренгой

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