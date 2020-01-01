Тюменец пытался продать автомобиль, чтобы не платить алименты

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Многодетный отец попытался экстренно продать свой автомобиль, чтобы машину не арестовали в счет долгов по алиментам в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Индивидуальный предприниматель после развода регулярно выплачивал троим своим детям 1/6 часть своего дохода. Когда его деятельность перестала приносить желаемый доход, он не стал платил алименты. В общей сложности долг составил 600 тыс. рублей.

В собственности мужчины имелся автомобиля "Шевроле Авео". Его планировалось арестовать в счет погашения алиментов, но мужчина решил продать машину. Когда судебный пристав прибыл на стоянку подержанных автомобилей, процесс продажи был уже в разгаре. Сделку немедленно отменили и увезли арестованное транспортное средство для дальнейшей реализации и передаче средств детям должника.