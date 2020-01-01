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Три километра теплосетей реконструирует УСТЭК в Тюмени в 2020 году

Экономика, 15:21 23 января 2020

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Единая теплоснабжающая организация Тюмени "УСТЭК" выполнит в 2020 году реконструкцию и строительство объектов на 1,5 млрд рублей. На капитальные ремонты теплосетей запланировано потратить более 800 млн рублей, сообщает компания.

"Предусмотрена реконструкция почти трех километров теплосетей, капитальный ремонт шестнадцати километров теплотрасс и начало строительства тепломагистрали общей протяженностью три с половиной километра, которая будет снабжать тепловой энергией новый планируемый к застройке в будущем район в периметре улиц Закалужская и Червишевский тракт", - рассказал генеральный директор УСТЭК Марат Царгасов.

В Тюмени пять подкачивающих насосных станций, и одна из них будет полностью реконструирована в 2020 году. Результатом станет увеличение производительности. Рост пропускной способности и улучшение гидравлического режима обеспечат надежную и качественную подачу тепловой энергии в районы Московского тракта, Маяка, Дома обороны, Комарово и Плеханово.

На месте двух устаревших котельных в районах ДОК "Красный Октябрь" и по ул. Институтской, появятся новые современные блочно-модульные котельные установки, способные обеспечить потребителей комфортными условиями для жизни.

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# УСТЭК

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