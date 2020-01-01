Тоболячку задержали за кражу с банковского счета

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

25-летнюю женщину, подозреваемую в хищении денег, задержали сыщики уголовного розыска в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В конце декабря 2019 года в дежурную часть тобольской полиции с заявлением о хищении денежных средств с банковского счета обратился мужчина 1991 года рождения. Сумма ущерба составила 4,3 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили владельца счета, на который поступили списанные у потерпевшего денежные средства. Оперативники задержали предполагаемую злоумышленницу и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что заявитель и подозреваемая снимали комнаты по соседству. Позже тоболяк съехал с арендованной квартиры, а фигурантка обнаружила его сим-карту. Вставив ее в телефон, она обнаружила, что к номеру телефона привязан банковский счет, и перевела деньги на свою карту.

Задержанная признала вину и находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК России "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полицейские напоминают гражданам: в случае блокировки или потери сим-карты, необходимо сразу же поменять номер телефона, к которому будут привязаны банковские счета.