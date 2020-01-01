  • 23 января 202023.01.2020четверг
  • USD61,8343
    EUR68,5186
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер юго-западный

Тоболячку задержали за кражу с банковского счета

Происшествия, 18:27 23 января 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

25-летнюю женщину, подозреваемую в хищении денег, задержали сыщики уголовного розыска в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В конце декабря 2019 года в дежурную часть тобольской полиции с заявлением о хищении денежных средств с банковского счета обратился мужчина 1991 года рождения. Сумма ущерба составила 4,3 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили владельца счета, на который поступили списанные у потерпевшего денежные средства. Оперативники задержали предполагаемую злоумышленницу и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что заявитель и подозреваемая снимали комнаты по соседству. Позже тоболяк съехал с арендованной квартиры, а фигурантка обнаружила его сим-карту. Вставив ее в телефон, она обнаружила, что к номеру телефона привязан банковский счет, и перевела деньги на свою карту.

Задержанная признала вину и находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК России "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полицейские напоминают гражданам: в случае блокировки или потери сим-карты, необходимо сразу же поменять номер телефона, к которому будут привязаны банковские счета.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 23.01.2020Тоболячку задержали за кражу с банковского счета
14:38 23.01.2020Тюменец пытался продать автомобиль, чтобы не платить алименты
13:00 23.01.2020Пенсионерка доверилась мошеннице и лишилась денег
09:31 23.01.2020В вагонном депо Ишима погиб слесарь