В аэропорту Внуково начали строительство одноименной станции метро

| Фото: www.utair.ru | Фото: www.utair.ru

В аэропорту Москвы начинается строительство станции метро Внуково, сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.

В связи с работами по продлению участка Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена паркинги 3 и 4 возле терминала А закрылись. Utair информирует пассажиров, прибывающих в аэропорт на автотранспорте, что они могут оставлять автомобили на многоуровневых паркингах 1 и 2. Они расположены на привокзальной площади и рассчитаны на 350 машино-мест каждый. Паркинги продолжат работать в прежнем режиме, время парковки не ограничено. Пассажиров с автотранспортом просят прибывать в аэропорт заблаговременно.

Ввод новой станции в эксплуатацию запланирован на 2022 год.