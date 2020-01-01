Денис Давыдов принес победу "Рубину" за две секунды до сирены

www.hcrubin.ru www.hcrubin.ru

Со счетом 2:1 тюменский "Рубин" завершил седьмой матч в рамках январской домашней серии чемпионата Высшей хоккейной лиги, одолев "Южный Урал" из Орска, сообщает пресс-служба клуба.

Первый период сибирякам не удался. Дважды они были вынуждены играть в меньшинстве. Плюс пропустили нелепую шайбу на пятой минуте, когда оставили без присмотра у ворот Егора Назарова нападающего орского коллектива Дмитрия Марченкова. В первом отрезке рубиновцы нанесли одиннадцать бросков в створ. Вскоре после пропущенной шайбы хозяева получили большинство, но упустили шанс восстановить равенство. Вскоре лидерство гостей вполне мог упрочить Дмитрий Антонов, но Назаров выиграл ближний бой у соперника. Постепенно рубиновцы пришли в себя и работы у вратаря "Южного Урала" Артура Мустафина резко прибавилось. В какой-то степени гостей спасло удаление в составе "Рубина" за нарушение правил в зоне атаки. На флажке периода у хоккеистов местной команды были еще шансы у чужих ворот, но отдыхать они отправились, уступая.

Не изменился счет и к исходу следующего периода. Хотя рубиновцы основательно поутюжили зону "Южного Урала". Однозначно, лучшим игроком в составе гостей был Мустафин. На 28-й минуте встречи на площадке разгорелся конфликт, в результате которого судьи выписали суммарный штраф, равный восемнадцати минутам. Во втором периоде рубиновцы нанесли двадцать бросков в створ ворот.

Третий период хозяева начали очень активно и в большинстве восстановили паритет. После броска шайба отскочила на "пятачок", откуда ее переправил в сетку Михаил Железнов. Для него этот гол стал двенадцатым в чемпионате. Тюменцы продолжили штурм владений Мустафина, но гостям вовремя подвернулось меньшинство "Рубина". Сибиряки отбились и вскоре вновь остались вчетвером, нарушив правила в чужой зоне. Затем хозяева продолжили искать счастье в атаке, крепко прижав оппонентов к воротам. К сожалению, в столкновении получил травму и не смог продолжить игру нападающий "Рубина" Антон Жихарев. Этот эпизод подстегнул хозяев. За восемь секунд до сирены сибиряки заработали большинство, взяли тайм-аут и за две секунды до завершения третьего периода забросили победную шайбу. Отличился Денис Давыдов.