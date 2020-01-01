Тоболякам расскажут, как реализовать волонтерский проект

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Семинар по социальному проектированию пройдет в Тобольске 25 января, сообщают организаторы.

Мероприятие проведут сотрудники Нефтехимической транспортной компании СИБУРа Анастасия Просяник и Дина Кирейчик. Они расскажут о мероприятиях программы "Формула хороших дел" для корпоративных волонтеров, как собрать команду мечты и успешно реализовать свой волонтерский проект.

Семинар пройдет в мультицентре "Моя территория" по адресу Красноармейская, 6/4. Дополнительная информация по телефону: 266-487.

Активисты волонтерской программы СИБУРа Анастасия Просяник и Дина Кирейчик имеют большой волонтерский опыт, как в качестве добровольцев корпоративных и городских мероприятий в Тобольске, так и организаторов социальных мероприятий.

С 2013 года коллеги оказывают помощь подопечным социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также активно занимаются благоустройством приютов для бездомных животных.

В 2019 году в волонтерских акциях Анастасии и Дины по благоустройству приютов "Пес и кот" и "Право на жизнь" приняло участие более 100 добровольцев.