Теплые и снежные выходные ожидаются в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До минус 7 градусов ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 25 и 26 января. По данным центра Фобос, погоду в регионе будет определять мощный циклон. Однако уже после выходных он начнет смещаться, что приведет к похолоданию.

В субботу, 25 января, в Тюмени ожидается пасмурная погода, небольшой снег, возможен туман, столбики термометров в дневные часы опустятся до минус 13. В воскресенье, 26 января, потеплеет до минус 5 градусов, пройдет снег.

Со следующей недели температура воздуха в областном центре начнет понижаться. К вечеру 27 января похолодает до минус 14, а 28 января столбики термометров опустятся до минус 17 градусов. В середине недели ожидаются морозы до минус 25 градусов.

Любовь Голышева