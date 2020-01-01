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Теплые и снежные выходные ожидаются в Тюмени

Общество, 18:05 24 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До минус 7 градусов ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 25 и 26 января. По данным центра Фобос, погоду в регионе будет определять мощный циклон. Однако уже после выходных он начнет смещаться, что приведет к похолоданию.

В субботу, 25 января, в Тюмени ожидается пасмурная погода, небольшой снег, возможен туман, столбики термометров в дневные часы опустятся до минус 13. В воскресенье, 26 января, потеплеет до минус 5 градусов, пройдет снег.

Со следующей недели температура воздуха в областном центре начнет понижаться. К вечеру 27 января похолодает до минус 14, а 28 января столбики термометров опустятся до минус 17 градусов. В середине недели ожидаются морозы до минус 25 градусов.

Любовь Голышева

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# погода в Тюмени

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