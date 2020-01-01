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Александр Моор: обеспечение безопасности жителей - всегда в приоритете

Губернатор, 18:57 24 января 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области уменьшилось число грабежей, квартирных краж, угонов, уровень подростковой преступности также снижается. Об основных итогах работы регионального МВД в 2019 году сообщил губернатор Александр Моор в своих официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"В стенах областного Управления МВД обсудили итоги 2019 года и задачи на этот. Результаты работы есть: в прошлом году в Тюменской области снизилось число грабежей, квартирных краж, угонов, подростковой преступности. Совместно с полицией мы продолжим заниматься профилактикой преступности. Будем дальше развивать систему "Безопасный город", благодаря которой число правонарушений в общественных местах снизилось. В 2020 году реализуем пилотный проект по установке умных домофонов", - отметил глава региона.

Александр Моор подчеркнул, что в 2020 году региональное правительство обратит особое внимание на создание комфортных условий для участковых инспекторов, которые работают в муниципальных образованиях. ⠀

"Необходимо улучшать условия работы участковых в селах. Участковые уполномоченные ближе всех к населению, и во многом от них зависит, какое отношение сформируется у людей к полиции и системе органов власти в целом. Перед полицией и органами исполнительной власти стоит много задач. Главное, чтобы тюменцы могли спокойно ходить по улицам, не боялись отпускать детей гулять одних и чувствовали себя в безопасности", - резюмировал он.

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# Александр Моор , соцсети , УМВД России по Тюменской области

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