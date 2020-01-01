Стратегическая сессия по разработке документа об участии жителей в развитии города пройдет в Тюмени

| Фото: leader-id.ru | Фото: leader-id.ru

Тюменцев приглашают к разработке нормативного документа - стандарта вовлечения граждан в решение вопросов городского развития. Обсуждение пройдет в формате экспертной сессии в "Точке кипения" (ул.Республики, д. 142) 30 января, сообщает пресс-служба Центра городских компетенций АСИ.

Обсуждение стандарта вовлечения граждан в решение вопросов городского развития - крупное федеральное сетевое мероприятие, которое одновременно пройдет в 15 российских городах. На обсуждении жители Тюмени совместно с экспертами проработают вопросы совершенствования института гражданского участия в проектах городского развития,а также процедуры оценки и контроля за результатами публичных слушаний и иных форм.

Эксперты уверены, что в российских городах должен быть отработан процесс мониторинга, освещения принятия решения, взаимодействия с населением. Также важно формирование городских сообществ, участники которых должны в полной мере представлять систему градостроительной документации. "На основе обсуждений будет сформирован стандарт гражданского участия, который в течение 2020 года протестируют в пилотных регионах" - рассказали специалисты Центра городских компетенций АСИ.

Экспертная сессия начнется в 10 часов. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте организаторов.