Новые методы лечения освоили хирурги тюменской ОКБ №1

Фото: ОКБ № 1 Фото: ОКБ № 1

Торакальные хирурги Тюменской областной клинической больницы № 1 начали успешно выполнять сложные операции на органах грудной клетки без повреждения межреберий. Об этом сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Операция способом видеоторакоскопической однопортовой субсифоидальной тимэктомии выполняется при опухолях и кистах переднего средостения. В отличие от традиционного способа, для получения доступа к органам грудной клетки делается небольшой разрез под грудиной в области мечевидного отростка. Эта малоинвазивная операция исключает

малейшую травму ребер и межреберного нерва.

Преимущества метода – минимальный послеоперационный синдром за счет малой травматичности, при сохранении эффективности самого хирургического вмешательства. Также такой метод отличает быстрая реабилитация и отсутствие ограничения подвижности. В итоге уже на следующий день пациент может ходить, не испытывая при этом значительной боли.

В России такой метод стали использовать совсем недавно. В ОКБ №1 методику внедрили в 2019 году и уже успешно выполнили 20 операций. Центр торакальной хирургии этой больницы является не только ведущим по ряду направлений в Уральском федеральном округе, но и одним из лидеров в России.