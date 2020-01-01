Павильон с сухофруктами в Тюмени закрыли за нарушения

| Фото: "Судебные приставы России" во ВКонтакте | Фото: "Судебные приставы России" во ВКонтакте

На две недели закрыли павильон, торгующий сухофруктами и восточными сладостями, судебные приставы в Тюмени, сообщает областное УФССП.

Нарушения, послужившие основанием для приостановления деятельности павильона, выявили сотрудники полиции.

Выяснилось, что продавец павильона, гражданин Республики Узбекистан, не имеет законного вида на жительство в РФ. Кроме того, он работал с продуктами питания, не имея разрешения на данный вид деятельности.