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Павильон с сухофруктами в Тюмени закрыли за нарушения

Общество, 13:31 27 января 2020

"Судебные приставы России" во ВКонтакте | Фото: "Судебные приставы России" во ВКонтакте

На две недели закрыли павильон, торгующий сухофруктами и восточными сладостями, судебные приставы в Тюмени, сообщает областное УФССП.

Нарушения, послужившие основанием для приостановления деятельности павильона, выявили сотрудники полиции.

Выяснилось, что продавец павильона, гражданин Республики Узбекистан, не имеет законного вида на жительство в РФ. Кроме того, он работал с продуктами питания, не имея разрешения на данный вид деятельности.

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# судебные приставы

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