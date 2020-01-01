В ТИУ откроется выставка, посвященная первому ректору вуза

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Выставка, посвященная 95-летию со дня рождения первого ректора ТИУ Анатолия Косухина, откроется 30 января, сообщает пресс-служба вуза.

Экспозиция, организованная музеем истории науки и техники Зауралья, будет работать в фойе главного корпуса опорного вуза (ул. Володарского, 38, 1 этаж). В течение недели все желающие смогут посмотреть экспозицию, наполненную уникальными вещами, принадлежавшими первому ректору вуза.

На выставке впервые будут представлены архивные документы, фотографии, награды, значки, медали, рабочий портфель ректора, диссертация, воспоминания о подпольной деятельности, и даже воссоздан ректорский кабинет. На торжественное мероприятие приглашены первый выпускники ТИИ (выпуск 1969 года), профессорско-преподавательский состав вуза и другое.

В рамках празднования 95-летия со дня рождения первого ректора вуза пройдет студенческая онлайн-викторина, акция "Открытка выпускнику ТИИ-ТИУ", международная научно-техническая конференция "Наземные транспортно-технологические комплексы и средства", а также всероссийский конкурс учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования "ТехЛидер".