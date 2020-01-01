Около восьмисот юных дзюдоистов соберутся на межрегиональный турнир в Ишиме

| Фото: Центр "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр "Тюмень-дзюдо"

Около 800 спортсменов будут бороться за медали на открытом межрегиональном турнире по дзюдо среди младших юношей и девушек 2006-2007 годов рождения, а также мальчиков и девочек 2008-2009 годов рождения, который пройдет в Ишиме 9 февраля.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" главный тренер по дзюдо города Ишима Сергей Кулов, командные заявки поступают со всей Тюменской области, из городов соседних регионов, северных автономных округов, Алтайского края, Казахстана.

"Младшие девушки выступят в восьми весовых категориях от 36 килограммов до 63 и более. Девочки, мальчики и младшие юноши будут состязаться в девяти весовых категориях", - рассказал Сергей Кулов.

По итогам турнира обладателей первых мест наградят кубками, грамотами, и медалями. Спортсмены, занявшие второе и два третьих места в личном первенстве, получат грамоты и медали.

Ирина Кургузова