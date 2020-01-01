Переселение людей из аварийного жилья продолжается в Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 44,43 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда расселено в Тюменской области в 2019 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Полностью расселен 141 жилой дом, в том числе 104 многоквартирных дома и 37 индивидуальных домов, в которых проживали 2,65 тысячи человек", - сообщил заместитель губернатора.

Согласно федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в Тюменской области в 2019 году планировалось расселить 2,79 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживали 160 человек. Таким образом, целевой показатель федерального проекта на 2019 год перевыполнен в 11,5 раз.

"В 2020 году предстоит расселить не менее 19,93 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. В этих домах проживают более тысячи человек. Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда запланированы в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, а также в Вагайском, Тобольском, Тюменском, Уватском районах", - отметил Сергей Шустов.

В 2019 году утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2025 годы, напомнил начальник областного Главного управления строительства.

В рамках этой программы в Тюменской области в срок до 1 сентября 2025 предусмотрено расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2017 года. Всего подлежит расселению 148,08 тыс. кв. м аварийного жилья - 378 многоквартирных домов, в которых проживают более 9,6 тыс. человек.

Евгений Бабенко