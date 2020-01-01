В Тюмени мошенники представляются сотрудниками Роспотребнадзора

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте

Мошенники, представляющиеся сотрудниками управления Роспотребнадзора по Тюменской области, звонят в стоматологические клиники Тюмени, сообщили в пресс-службе ведомства.

Звонящие представляются заместителем руководителя управления и сообщают, что к ним поступила жалоба от пациента о ненадлежащем оказании стоматологической услуги, в результате чего была занесена инфекция. Для устранения неприятных последствий предлагается произвести оплату за услуги сотовой связи с указанием конкретных номеров телефонов, принадлежащих проверяющим из Москвы. Также для членов комиссии предлагается приобрести дорогостоящий коньяк и конфеты.

Сотрудники Роспотребнадзора просят юридических лиц и индивидуальных предпринимателей быть бдительными и при поступлении подобных звонков уведомлять правоохранительные органы и управление Роспотребнадзора. За консультацией можно обратиться по телефону: 8 (3452) 208-666.