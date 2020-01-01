Битва оркестров пройдет во Дворце "Нефтяник"

| Фото: kto72.ru/ | Фото: kto72.ru/

Уникальный-шоу проект "Битва оркестров" начнется на сцене Дворца культуры "Нефтяник" 29 января в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В битве примут участие Тюменский духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова, руководитель Владимир Лавришин.

"Мероприятие такого формата пройдет в Тюмени не в первый раз. Но поверьте, оркестры знают, чем еще можно удивить искушенную публику! Поэтому не пропустите возможность услышать композиции многих стран, времен и народов в исполнении талантливых тюменских музыкантов", - говорят организаторы.

Проект "Битва оркестров" успел прославиться не только на местном уровне, но и на российском. Команда #общегоры Центра культуры и творчества "Тюмень" приняла участие во Всероссийском конкурсе "Культурная инициатива/Лидерство в креативных индустриях". Из более чем 800 участников были отобраны 100 и тюменская команда вошла в этот список – организаторы уже прошли два этапа и вошли в Топ-40.

Команду пригласили на обучение в Москву. В течение четырех дней они обучались в одном из самых лучших мест - университете креативных индустрий Universal University. Культурная инициатива - это программа обучения и поддержки лидеров творческих индустрий в России. За время программы участникам помогают запустить проект с нуля или вывести имеющийся проект на новый уровень.

Январский концерт не станет последним. Летом тюменцев ожидает событие еще более серьезного масштаба – Международная "Битва оркестров". (0+).