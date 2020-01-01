"Джомолунгма" одержала первую победу в областном Кубке по волейболу

| Фото: федерация волейбола Тюменской области | Фото: федерация волейбола Тюменской области

Первую победу в Кубке региональной федерации волейбола среди любительских команд одержала команда "Джомолунгма", сообщает Федерация волейбола Тюменской области.

Этот коллектив, у которого выделялся Роберт Шарафутдинов, нанес поражение "Водоканалу" со счетом 2:1. В группе "А" три из четырех матчей завершились с таким счетом. "Формула" была сильнее "Темпа", а "Звезда" одолела "КогалымНИПИнефть". "Тюменнефтегаз" обыграл "Гром" - 2:0.

Четыре встречи прошли и в группе "Б". "Росреест" выиграл у "Деловой России" в трех сетах. Остальные матчи закончились со счетом 2:0. "ГСМ-Логистик" обыграл "Право", "Оникс" был сильнее ДРСУ, а ТННЦ нанес поражение коллективу "Тобол-Логистик".

В группе "А" с 20 очками лидирует "Формула". В "Б" на первом месте с 19 баллами идет "Тобол-Логистик".