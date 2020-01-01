Зимний фестиваль ГТО в Тюмени начнется со стрельбы и лыжных гонок

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди взрослых VII и VIII ступени стартует в Тюмени 30 января. Первым видом соревнований станет стрельба из пневматической винтовки, сообщает департамент по спорту и молодежной политике города.

Выполнить этот норматив можно 30 и 31 января в центре "Алый парус" по адресу ул. Макарова, 11 с 12 до 20 часов. 1 февраля состоится бег на 2, 3 км и 5 км на лыжах на базе ДЮСШ № 2 (ул. Барнаульская, 17а). Начало в 10 часов.

2 февраля в легкоатлетическом манеже по ул. Луначарского, 12 пройдут соревнования, где участники выполнят нормативы по силовой гимнастике, а также следующие упражнения: прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лёжа на спине; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; бег на 60 м и 100 м, челночный бег; бег 2000 и 3000 метров. Начало в 9 часов.

Уточнить информацию о фестивале можно по телефону 51-77-14 – отдел по реализации ВФСК "ГТО" МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр" или в группе во ВКонтакте.