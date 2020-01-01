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Первый российский чемпионат Urban Skills пройдет в Екатеринбурге

Общество, 12:00 30 января 2020

www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Первый в России чемпионат по городским компетенциям Urban Skills пройдет в Екатеринбурге в октябре, сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Чемпионат пройдет по двум направлениям: hard skills - профессиональные навыки и умения, необходимые для развития городов в настоящее время, и future skills - профессии, на которые ожидается большой запрос уже через несколько лет. В нем могут принять участие студенты, сотрудники предприятий, практикующие профессионалы, городские активисты из любого города мира. На чемпионате будет представлено несколько компетенций: строительство домов, проектирование зданий, ландшафтная архитектура, BIM проектирование (цифровое проектирование зданий), цифровая антропология, современные подходы к транспортному планированию городов, управление умным городом, современное деревянное строительство из новых материалов, ГИС-аналитика, параметрическое проектирование, навыки работы с городским сообществом и соучаствующее проектирование, технологии дополненной реальности, планирование водно-зеленого каркаса города, экономический анализ проектов городского развития и другие. Наставниками проекта выступят ведущие международные и российские эксперты в области урбанистики, градостроительства и городской экономики.

Прием заявок начнется весной.

Основной целью проведения чемпионата является опережающая подготовка кадров как для современных городов, так и для городов будущего, спрос на которые растет.

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# городская среда , градостроительство , Минстрой , урбанистика

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