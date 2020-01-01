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Определены лидеры женского чемпионата области по волейболу

Спорт, 13:39 30 января 2020

федерация волейбола Тюменской области | Фото: федерация волейбола Тюменской области

Очередные встречи областного чемпионата по волейболу среди женских команд первой лиги состоялись в Тюмени, сообщает федерация волейбола Тюменской области.

Представительницы Тобольска, которых тренирует Ольга Ескина, нанесли поражение дружине Упоровского района – 3:1. С таким же счетом "Сибиряк" из Тюменского района был сильнее "Сбербанка".

Еще два матча завершились с результатом 3:0. "Газпромнефть-Ямал" из столицы региона одолел боровскую "Олимпию". В противостоянии двух тюменских команд подопечные Ольги Ескиной из "Прибоя" разгромили "ТюмБИТ".

В турнирной таблице с 21 баллом лидирует "Прибой", выигравший все семь матчей. Следом идут "Сибиряк" (18) и "Сбербанк" (12).

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# волейбол , чемпионат области

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