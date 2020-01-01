Образовательный форум "Спутник" пройдет в Тюмени

| Фото: Региональный центр "Новое поколение" | Фото: Региональный центр "Новое поколение"

Образовательный форум для учителей и руководителей учебных заведений "Спутник" пройдет в Школе перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2, корпус 1) 22-23 февраля.

Как сообщает региональный центр "Новое поколение", два дня московские и новосибирские эксперты в области методики и практики преподавания расскажут о современных способах работы со школьниками.

Участники форума узнают о проектировании индивидуальной образовательной траектории учеников, познакомятся с методикой дизайн-мышления и способами ее интеграции в образовательный процесс, изучат принципы организации проектной деятельности школьников, освоят психологические ресурсные практики.

Образовательные программы форума поставят перед участниками спектр проблемных вопросов и тем: какого преподавателя хотят видеть школьники, насколько важна интерактивность в обучении детей, что дают ребенку творческие и игровые практики, как эффективно скорректировать психологический и эмоциональный фон в классе.

Организатором форума выступит региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение" совместно с Тюменским государственным университетом.

Участие бесплатное. Электронную форму заявки на можно заполнить по ссылке или направить на e-mail: newgen.tmn@gmail.com до 15 февраля 2020 года.

Подробнее о форуме можно узнать на официальном сайте новоепоколение72.рф и по телефону: 8 (3452) 54-20-08 (доб. 17177).