В тобольский "Ирбис" приедут опытные тренеры

| Фото: Детский баскетбольный клуб "Ирбис" во ВКонтакте (архив) | Фото: Детский баскетбольный клуб "Ирбис" во ВКонтакте (архив)

Опытные тренеры из штаба сборных команд России и топовых клубов страны будут заниматься с детьми в летнем баскетбольном лагере "Ирбис", который откроется в Тобольске в июне 2020 года.

Приедут специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" тренер по баскетболу детско-юношеской спортивной школы № 2 Евгений Халангот.

Напомним, летний баскетбольный лагерь "Ирбис" стал одним из победителей по итогам голосования жителей в конкурсе социально значимых проектов в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" от СИБУРа.

Баскетбольный лагерь "Ирбис" откроется в Тобольске в пятый раз. "Летом игровой сезон у баскетболистов закончен, они могут приступить к тренировкам, мы им в этом помогаем. В прошлом году лагерь тоже поддерживал СИБУР. В нем побывали около 150 юных баскетболистов. В этом году по ряду причин количество может уменьшиться - до 100-120 игроков", — добавил тренер-преподаватель.

Сроки реализации проекта — с 1 июня по 31 августа. В 2020 году в лагере будут проводиться четыре смены по 10 дней. Время будет зависеть от договоренности с приезжими тренерами. Пока, по словам Евгения Халангота, точные даты назвал только один специалист — с 20 по 30 июня. "Сейчас в сборной России должны определиться с датами подготовки. Тренер назначит даты, и мы начнем набирать детей. Всю информацию выложим в группе, откроем регистрацию. Закажем детям экипировку, потом приедет тренер и будет работать с ребятами", — пояснил тренер ДЮСШ № 2.

Участником лагеря может стать любой желающий. Сюда готовы принять мальчиков и девочек в возрасте от девяти до 18 лет, их распределят по группам. Достаточно будет пройти регистрацию в сообществе лагеря "Ирбис" во ВКонтакте. По словам Евгения Халангота, произошли изменения, которые улучшат тренировочный процесс в 2020 году. "СИБУР взял на себя финансирование приезжих тренеров. А участники лагеря внесут небольшую оплату и получат экипировку. Детско-юношеская спортивная школа № 2 не осталась в стороне, она предоставит залы для тренировок", — сказал тренер по баскетболу.

Евгений Халангот подчеркивает важность того, что в лагере юные спортсмены окунуться в атмосферу тренировочных баскетбольных сборов, пообщаются с действующими тренерами сборных и получат новые знания. Итогом работы "Ирбиса" авторы проекта будут считать улучшение технической подготовки каждого участника, также применение изученных элементов в игре и хорошие спортивные результаты.

Инна Пахомова