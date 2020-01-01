Дмитрий Горицкий: бюджет Тюменской области имеет социальную направленность

Дмитрий Горицкий | Фото: duma72.ru Дмитрий Горицкий | Фото: duma72.ru

В Тюменской области накоплен экономический эффект, который позволяет развивать территорию, иметь обратную связь по наполнению бюджета и опять увеличивать расходную часть. Это отметил председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий, комментируя корректировки закона "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", которые были рассмотрены на очередном заседании комитета 30 января.

Поправки в закон, сообщает пресс-служба областной думы, будут предложены для рассмотрения депутатам на заседание регионального парламента 13 февраля.

"Увеличение доходной части на сумму более 164 миллионов рублей произошло за счет безвозмездного поступления из федерального бюджета. Расходную часть предлагается увеличить на 8,8 миллиардов рублей. Большая часть этих денежных будет направлена на решение социальных задач", - пояснил Дмитрий Горицкий.

Дополнительные средства, по его словам, пойдут на развитие среднего и школьного образования, приобретение детских садов, капитальный ремонт школ, детских садов и укомплектование их новым оборудованием, строительство и реконструкцию дорог, мостов, благоустройство территорий.

"Общий объем расходов областного бюджета на 2020 год предлагается утвердить в сумме более 230 миллиардов рублей. Дефицит составит 67 миллиардов, источник покрытия – переходящие остатки на начало года", - уточнил глава профильного комитета.