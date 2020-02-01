Авиасообщение между Россией и Китаем ограничили с 1 февраля

| Фото: Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

С регулярного на чартерный режим изменилась с 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, которые осуществляют перелеты в и из Китая, сообщает Минтранс России.

Вечером 31 января в министерстве прошло рабочее совещание под руководством министра транспорта - члена Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации Евгения Дитриха.

Участие в нем приняли руководители профильных департаментов министерства. Оно было посвящено вопросам организации перевозок пассажиров в и из пунктов на территории КНР.

"Отмечено, что с 00 часов 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим. Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика. Колл-центрам авиакомпаний будут переданы памятки, необходимые для информирования пассажиров", - говорится в сообщении Минтранса.

Для мониторинга ситуации по осуществлению перевозок граждан РФ и иностранных государств в и из пунктов на территории КНР создан также оперативный штаб Росавиации. Его возглавил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Интерфакс" напоминает, что ранее в пятницу 31 января вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что регулярное авиасообщение РФ с КНР с 1 февраля будет приостановлено, кроме всех рейсов из/в терминал F "Шереметьево". Оттуда в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг летает российский "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), из КНР - Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines.

После рекомендаций Ростуризма ранее в январе прекратилось чартерное авиасообщение с Китаем, полеты остановили в том числе AZUR air, Nordwind и IFly, "Уральские авиалинии". В основном это были рейсы на привлекательный для туристов остров Хайнань.