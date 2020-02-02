В Тюменской области полицейские спасли из огня трех человек

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

В Тюменской области полицейские спасли из огня ребенка, его отца и деда, сообщает региональное УМВД.

Старший лейтенант Рустам Абдуллин и майор Кирилл Басаргин в ночное время вели дежурство в селе Созоново. Заметив пожар, они незамедлительно направились на место происшествия.

Горел частный дом на улице Центральной. Изначально загорелась баня, а затем пламя перекинулось на хозяйственные постройки и на жилое помещение, в котором находились три человека.

Восьмилетний мальчик, его отец и дед спали, не подозревая о надвигающейся опасности.

Участковые выбили окно и, рискуя жизнью, вошли в здание. Рустам Абдуллин взял ребенка и через оконный проем передал его подоспевшей бабушке.

Кирилл Басаргин тем временем разбудил мужчин и помог им выбраться на улицу. Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции люди были спасены.

"В настоящее время решается вопрос о награждении участковых уполномоченных, проявивших мужество в экстремальной ситуации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.