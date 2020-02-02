  • 2 февраля 20202.02.2020воскресенье
  • USD63,1385
    EUR69,5976
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменские футболисты стал лучшими на Кубке Волги

Спорт, 14:49 02 февраля 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Воспитанники ФК "Тюмень" 2005 года рождения стали победителями Всероссийского футбольного турнира "Кубок Волги".

В Казани главный трофей оспаривали 12 коллективов, сообщает пресс-служба клуба.

Тюменцы под руководством Николая Иванова на поле местного манежа "Центральный" провели шесть матчей с командами из Новосибирска, Череповца, Нижнего Новгорода и Казани.

Приз лучшего игрока матча получил полузащитник "Тюмени" Алексей Боровский. Лучшим нападающим турнира признали его одноклубника Николая Водилова.

"Игра была тяжелой, видно, что соперник оказался свежее, – расказал Николай Иванов. – В группе казанцы легко играли. Да и замен у них на два состава. В целом, доволен прошедшим турниром и выполнением тех задач, которые я ставил".

Третье место на казанском турнире занял нижегородский "Главспорт".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Казань , ФК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:49 02.02.2020Тюменские футболисты стал лучшими на Кубке Волги
10:58 02.02.2020Тюменские росгвардейцы - призеры "Динамо"
09:41 02.02.2020"Рубин" начал гостевую серию с победы в Альметьевске
18:31 01.02.2020ХК "Рубин" проведет выездную серию