Тюменка возместила северянке моральный ущерб за ДТП

| Фото: r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Возмещение морального вреда после ДТП в 120 тыс. рублей получила жительница Сургута. Виновницей аварии признали 34-летнюю тюменку, сообщает областная служба судебных приставов.

ДТП произошло на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в начале 2019 года. Сургутянка, находившаяся за рулем Toyota Camry получила телесные повреждения, ее автомобиль был разбит.

Сургутский городской суд выдал исполнительный лист приставам Тюмени по месту жительства должника. Однако тюменка не реагировала на требования и не исполняла решение суда.

Судебный пристав-исполнитель узнал, что у должницы на счетах имелась необходимая сумма. Поэтому произошло принудительное списание средств в пользу взыскателя.