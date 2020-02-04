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В Тобольском драматическом театре открылась выставка летних картин

Общество, 10:00 04 февраля 2020

концертно-театральное объединение Тюменской области | Фото: концертно-театральное объединение Тюменской области

Авторская выставка художника Светланы Молодых "Воспоминания о лете" открылась в Тобольском драматическом театре.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" автор картин, всего в экспозиции представлено 28 работ. Все они являются пленэрными и написаны летом 2019 года в окрестностях Тобольска.

"Захотелось поделиться своими летними работами именно сейчас, когда все уже устали от зимы. Тобольский драматический театр пошел на встречу и мои работы теперь украшают стены холла. Зрители перед спектаклями могут ненадолго окунуться в лето", - отметила Светлана Молодых.

Выставка "Воспоминания о лете" будет работать в тобольском драмтеатре до конца февраля.

Евгений Новоселов

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# выставка , Тобольский драматический театр

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