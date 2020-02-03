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Нетрезвые водители устроили в Ялуторовском районе пятнадцать ДТП за год

Происшествия, 11:27 03 февраля 2020

yalutorovsk.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk.admtyumen.ru

172 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, выявили сотрудники отдела ГИБДД "Ялуторовский" в 2019 году. В 15 ДТП с участием нетрезвых водителей пострадали 19 человек, трое в этих авариях погибли, сообщает администрация Ялуторовска.

Восемь человек управляли автомобилем в состоянии наркотического опьянения, впоследствии они были оштрафованы на 30 тыс. рублей и лишены прав на срок от полутора лет.

Кроме того, 16 граждан были наказаны, поскольку отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Некоторые водители даже поле лишения прав снова садятся за руль в нетрезвом состоянии. Таких в Ялуторовском районе за 2019 год выявлено 26.

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# пьяный водитель , Ялуторовск

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