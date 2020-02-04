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В ТюмГУ откроют клуб начинающих бизнесменов

Общество, 09:05 04 февраля 2020

группа ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: группа ТюмГУ во ВКонтакте

Клуб начинающих бизнесменов Students' business club откроется в Тюменском госуниверситете 13 февраля. Стать его участниками могут все желающие студенты, у которых уже есть стартап, либо они планируют строить собственный бизнес, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Участники клуба смогут не только объединиться с начинающими предпринимателями, но и принять участие в создании проектов бизнес-направленности, обзавестись полезными связями и стать частью продуктивной предпринимательской среды.

Открытие клуба начнется в 16 часов по адресу: ул. Ленина, 23. Подробная информация представлена на странице Students' business club в соцсети во ВКонтакте.

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# бизнесмены , предпринимательство , стартапы , студенты

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