В прокуратуре пройдет день приема предпринимателей

| Фото: proctmo.ru/ | Фото: proctmo.ru/

Всероссийский день приема предпринимателей пройдет в прокуратуре 4 февраля.

В прокуратуре Тюменской области он пройдет по адресу: Тюмень, ул.50 лет Октября, 31 с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 13 часов 45 минут. Список уполномоченных лиц в аппарате прокуратуры области на прием предпринимателей здесь.

В этот день прием предпринимателей также будет проходить и в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте прокуратуры региона.

По информации регионального ведомства, прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами контроля (надзора), правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам и так далее.

По результатам рассмотрения обращений субъектов предпринимательства будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования.

Добавим, прием проводится, начиная с апреля 2017 года, в рабочее время в первый вторник каждого месяца.