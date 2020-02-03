Пятнадцать новых онлайн-курсов запустили на платформе ТИУ

| Фото: ТИУ во ВКонтакте | Фото: ТИУ во ВКонтакте

15 новых онлайн-курсов доступны к изучению на портале "Платформа открытого образования ТИУ" с 3 февраля, сообщает вуз.

Содержание курсов разработали авторские коллективы преподавателей ТИУ. Электронные комплексы включают в себя видео-материалы, видео-инструкции, презентационные материалы и созданы специалистами Института дополнительного и дистанционного образования опорного вуза.

Получить реальные профессиональные знания и навыки в различных областях знаний может каждый желающий. Со списком направлений и преподавателей можно ознакомиться здесь.

Зарегистрироваться на курсы и приступить к изучению можно с 3 февраля по 11 мая. Задания и тесты по курсам необходимо сдать до 18 мая, итоговые тесты будут проведены с 18 мая по 7 июня 2020 года.